Coronavirus - FIFA, Infantino: "Estendere i contratti"

In risposta ad un documento realizzato ad un gruppo di lavoro diretto dal vicepresidente FIFA Vittorio Montagliani, formato da rappresentanti di club, calciatori, leghe, federazioni nazionali e confederazioni, il presidente della FIFA Infantino ha espresso le sue opinioni.

"Tenendo sempre bene a mente che la salute è la priorità, bisogna trovare un modo per dare stabilità e chiarezza al Calcio. C'è la necessità di estendere i contratti dei giocatori fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica in corso", esordisce Infantino.

"Inoltre, i contratti il cui inizio era previsto all'inizio della prossima stagione vanno posticipati al reale avvio della nuova annata calcistica".