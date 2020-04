Coronavirus, Infantino (Pres. FIFA): "Trovare accordi su contratti"

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, si è espresso in merito alle difficoltà da parte dei Club di trovare soluzioni sulla riduzione stipendi dei calciatori, in seguito all'emergenza Coronavirus.

"Auspichiamo che si possano presto adottare soluzioni giuste ed eque per entrambe le parti. Si dovrà necessariamente provare a fare un tentativo, da parte dei Club, per trovare un accordo con i giocatori, tenendo conto della situazione economica delle squadre, della proporzionalità degli adeguamenti ai contratti dei giocatori, del reddito netto dei calciatori stessi dopo la rivisitazione dei contratti e la parità di trattamento nei confronti dei calciatori", dichiara Infantino, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

