Coronavirus. Salvemini: "Se un Paese fallisce, falliscono tutti"

L'aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sull'emergenza Coronavirus in provincia e soprattutto nel capoluogo salentino. Queste sono le sue parole:

Con l'ultimo aggiornamento della Protezione Civile ci sono sei nuovi casi positivi in provincia(totale: 384), a Lecce nessun nuovo positivo e quindi restano 53 come comunicato ieri. C'è una buona notizia: l'andamento è sempre lineare, progressivo e lento, c'è quindi un morbido impatto sulla gestione del nostro sistema ospedaliero. A confermarlo la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva che è pari al 27% del totale posti disponibili, considerate che il lockdown serviva proprio a questo. La maggiore criticità è nelle RSA ed è una criticità che andrà gestita a lungo. Ieri sono arrivati dalla Cina i dispositivi di protezione individuale, comprati direttamente dalla Regione, che ci consentiranno di essere 'coperti' per almeno 2 mesi.

Proseguono i controlli delle Forze dell'Ordine: ci sono ancora resistenze assolutamente marginali, ma che è bene comunque evidenziare, monitorare e sanzionare in modo che si colga appieno il principio che riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ma per raggiungerla la strada è ancora lunga e quindi non possiamo consentirci superficialità. Ieri controllate 219 autocertificazioni ed elevate 7 sanzioni: in 6 casi erano persone che provenivano da fuori comune (Lizzanello, San Cesario, Brindisi, Campi Salentina), mentre alle 12.30 è stata fermata una nostra concittadina che per giustificare lo spostamento esibiva uno scontrino fiscale delle ore 9.40, tengo a ribadirlo che non si può andare a spasso, si può uscire solo per lavoro, salute o estrema necessità, no a piccoli espedienti per trasgredire le norme. Controllate 10 attività commerciali che erano tutte in regola sia nelle misure di distanziamento sociale sia nei prezzi. Vi ribadisco che nel fine settimana pasquale i controlli saranno intensificati in tutto il territorio anche con l'utilizzo di 3 droni per verificare spostamenti non consentiti.

Per quanto riguarda il numero della Protezione Civile sulle consegne domiciliari per soggetti anziani soli o se si è in isolamento domiciliare: ieri abbiamo effettuato 43 consegne di farmaci, 41 consegne di spesa a domicilio e abbiamo ricevuto 66 chiamate per informazioni. Per quanto riguarda i buoni spesa: questa mattina stiamo procedendo alla prima consegna domiciliare dei buoni avendo concluso l'istruttoria, si potranno spendere esclusivamente nei negozi convenzionati e per trovarli basta andare sul sito del comune. Se non riuscite a trovare queste informazioni basta chiamare l'800270850 e gli operatori sono pronti a darvi dove andare a spendere i buoni, mentre su questo numero whatsapp 3351825275 potete inviare i documenti necessari compreso quello d'identità.

Quando torneremo alla normalità? La risposta è molto complicata perché gli esperti sono prudenti nelle valutazioni predittive, tutti sono concordi però nel dare due risposte: il ritorno alla normalità sarà graduale e progressivo e bisognerà abituarsi a convivere con queste nuove regole. Fino a quando? Gli esperti sono concordi: fino a quando non avremo il vaccino. Sicuramente resterà in vigore la misura del distanziamento sociale, per quanto riguarda le mascherine: quelle chirurgiche servono a proteggere gli altri, le FFP1, FFP2 e FFP3 devono essere garantite al personale sanitario. Obbligare la popolazione ad utilizzarle al momento non è possibile in quanto sul mercato non ce ne sono a sufficienza e quelle che si trovano hanno un prezzo alto. Io cerco sempre di affidarmi alle prescrizioni delle autorità sanitarie e scientifiche per dare indicazioni chiare e precise, non dimentichiamo mai che siamo dentro una pandemia mondiale di dimensioni enormi, basti pensare che il 52% della popolazione mondiale è costretta a restare in casa.

195 milioni di lavoratori a tempo pieno hanno perso il proprio lavoro e le previsioni per il futuro sono non meno preoccupanti. L'81% della forza lavoro globale mondiale è interessato da provvedimenti di chiusura parziale o totale delle attività. Questi numeri ci fanno capire quanto sia titanico l'impegno al quale sono chiamati i governi nelle decisioni che andranno a prendere. Non è così semplice, come si pensa, la ricetta di rilancio di un'economia nazionale. Se un Paese fallisce, falliscono tutti. Quindi dobbiamo pensare che la manovra del governo con il decreto legge dell'altro giorno del quale naturalmente, o meglio non tanto naturalmente, non abbiamo ancora il testo, non basterà a risolvere tutti i problemi. Per questo la Regione Puglia si prepara ad una manovra di 450 milioni di euro per garantire un'iniezione di liquidità e si concentrerà nel rafforzare le garanzie sui prestiti, introdurrà inoltre i micro prestiti destinati a piccoli commercianti, lavoratori autonomi e poi ci sarà il Reddito di emergenza per le famiglie bisognose.