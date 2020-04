Barcellona, Suarez: "I campioni sono sempre i benvenuti"

"Si può essere solo contenti se la società vuole giocatori che possono dare una mano a raggiungere l'obiettivo di tutti, che è vincere". Con queste parole rilasciate ai microfoni di El Mundo Deportivo, Luis Suarez ha reagito alle voci che vogliono Neymar e Lautaro Martinez nei radar del Barcellona.

“Oggi è difficile parlare di giocatori e di mercato da la situazione nel mondo. Però, se devo dare un mio giudizio di Lautaro Martinez e Neymar dico che sono due calciatori enormi, di grande livello”. Poi la sana concorrenza ci sarà sempre ma remeremo sempre nella stessa direzione: chi viene a migliorare la squadra è il benvenuto". Neymar lo conosciamo tutti - ha continuato - e sappiamo il feeling che c’è nello spogliatoio, come giocatore è indiscutibile perché ha ancora tantissimo da dare".

Sul Toro: "Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia, è un nove che ha dei movimenti che spettacolari e questo riflette il grande attaccante che è".

Il Pistolero è tornato anche sulla questione del taglio stipendi: "Sono state dette tante cose, che non volevamo rinunciare a tanti soldi, che alcuni non erano d'accordo e quando si dicono cose false ti dà fastidio. Da parte nostra c'è stata sempre la massima disponibilità ad aiutare la società, non ci siamo sentiti sotto pressione ma eravamo convinti di fare le cose per bene".