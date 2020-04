Il cordoglio di FIDAL, USSI e AIAS Basilicata alla famiglia Sabia

La scomparsa di Donato Sabia ha sconvolto il mondo dello sport lucano. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per l'ex mezzofondista di atletica leggera. Le istituzioni sportive e politiche hanno voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio. Nell'elenco tutti i comunicati dei massimi esponenti dello sport.

IL CORDOGLIO DELL'USSI - "L’Ussi Basilicata "piange la perdita di Donato Sabia, campione olimpico vero, dotato di grande umiltà". Nel comunicato diffuso dal presidente del gruppo lucano "Augusto Viggiani» dell’Unione stampa sportiva italiana, Antonio Massaro, è sottolineato che Sabia "nel cuore aveva Potenza e la Basilicata. La sua passione per lo sport era autentica. Forte il suo impegno per le giovani generazioni anche da presidente regionale della Fidal. Ha partecipato anche a varie iniziative dell’Unione stampa sportiva italiana volta a promuovere le attività agonistiche. Nel mondo sportivo - ha concluso Massaro - lascia un grande vuoto".

LE PAROLE DELLA FIDAL - "Una notizia drammatica scuote l'Atletica Italiana in un periodo già difficile per il Paese». Queste le parole della Fidal sul suo sito dopo che si è diffusa la notizia della scomparsa di Donato Sabia, 56enne ex campione di atletica leggera, due volte finalista olimpico alle Olimpiadi, negli 800 metri, e ora sconfitto dal coronavirus. La Fidal ricorda Sabia "atleta di talento straordinario, ma soprattutto persona d’animo gentile", e nota che l’ex atleta "è scomparso a distanza di pochi giorni dal padre, vite recise entrambe dal male che sta flagellando il mondo intero". Il presidente della FIDAL Alfio Giomi, il presidente onorario Gianni Gola, il Consiglio federale, a nome di tutta l’Atletica Italiana, esprimono profondo cordoglio e si stringono idealmente ai familiari in un abbraccio. "Una tragedia nella tragedia - le parole del presidente Giomi - Donato era una persona a cui non potevi non voler bene".

IL COMUNICATO CONGIUNTO DEL SINDACO DI POTENZA GUARENTE E L'ASSESSORE ALLO SPORT GUMA - “E’ difficile esprimere a parole il dolore cupo, sordo, terribile che accompagna la scomparsa di Donato. E non perché sia stato l’atleta che ha dato lustro a Potenza, alla Basilicata e all’Italia tutta, a livello mondiale; neppure perché sia stato un dipendente modello, in grado di svolgere il suo lavoro in maniera esemplare, essendo guida e al tempo stesso supporto per i suoi colleghi e anche per noi amministratori che, con lui, ci confrontavamo quotidianamente. Perché è stato, per quello che abbiamo potuto conoscere, il figlio, il marito e il padre che tutti avremmo voluto essere, perché è stato l’amico, l’allenatore, il confidente che tutti avremmo voluto avere, è stata la spalla, la mano, la voce pronta a soccorrere in ogni istante chi aveva bisogno di aiuto, che lo conoscesse o meno. Ma soprattutto è quel sorriso che accompagna oggi le nostre lacrime e domani la nostra vita per sempre, la serenità con la quale vive nei nostri cuori e per la quale i nostri cuori sono chiamati ad andare avanti, nonostante tutto, la forza che trasmette anche in questo momento una persona che positiva, straordinaria, ma soprattutto vera continuerà a esserlo. A nome nostro, di tutto il Comune di Potenza, amministratori e dipendenti, e di tutta la città, l’abbraccio a una famiglia così duramente provata, la vicinanza in un momento di grande prostrazione, la disponibilità a ogni forma di sostegno che potrà essere ritenuta utile”.

IL MESSAGGIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI POTENZA - "In queste ore abbiamo appreso della scomparsa del nostro campione Donato Sabia, ci stringiamo alla famiglia di Donato in questo momento di grande dolore ed esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di un nostro dipendente esemplare, di un campione dello sport e di un concittadino che si è sempre distinto per la sua correttezza e per il suo senso civico. E’ un giorno triste per la nostra comunità per la perdita di un punto di riferimento del mondo sportivo lucano che grazie a Donato ha avuto la possibilità di farsi conoscere attraverso i suoi successi sia a livello nazionale che internazionale. Esprimiamo un profondo ringraziamento a Donato per tutto quello che ha fatto e siamo certi che il suo insegnamento resterà indelebile nel tempo e sarà di riferimento per tanti giovani lucani. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze".

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DI MICHELE SARACINO - Questo terribile virus sta provocando tantissima sofferenza anche nella nostra Regione. Abbiamo da poco appreso anche la scomparsa di Donato Sabia, un uomo un amico un padre ma anche un simbolo dello sport Lucano. Celebre per il suo spirito combattivo durante le Olimpiadi ma questa volta una terribile malattia ha corso più veloce di lui. Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Comitato regionale Basilicata, Michele Saracino, e tutto il mondo dello sport Paralimpico lucano si stringe attorno alla famiglia per la terribile perdita.

IL RICORDO DI LEOPOLDO DESIDERIO - "Un fratello di Sport ci ha lasciatoLa polvere rossa delle piste ha accompagnato la sua vita, la sua crescita, il suo diventare Campione. Ciao Donato, la terra ti sia lieve!!!".

IL MESSAGGIO DI ENZO MITRO - "Voglio ricordare Donato quando ci allenavamo insieme per obiettivi diversi al campo scuola. Un amico, una persona straordinaria che porterò sempre nel mio cuore. Grazie Donato per tutto quello che hai trasmesso a me ed a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerti".

LA NOTA DELL'AIAS BASILICATA - "Ciao Donato, Il Presidente Luis Vizzino e i tutti i soci dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata affranti, piangono la scomparsa del campione lucano Donato Sabia e si uniscono al dolore che ha colpito la sua famiglia. Sabia, ennesima vittima del Covid-19, è stato due volte finalista olimpico e rivestiva oggi il ruolo di Presidente del Comitato Regionale Basilicata della Fidal".