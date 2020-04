Intorno alle 17 di oggi pomeriggio interverrà attraverso i nostri canali social di I Am Calcio il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Diversi i temi che saranno affrontati, in questo periodo in cui non si gioca a causa del Coronavirus, dove alcuni colleghi sottoporranno domande al massimo dirigente del calcio dilettantistico.

La diretta sarà trasmessa su Facebook.