Udinese, Marino: "La Premier League sospenderà il campionato"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha annunciato, ai microfoni di Sportitalia, che anche la Premier, come la Jupiler League belga, sta per annunciare la sospensione definitiva del campionato 2019-20:

"La federazione belga ha sancito la fine del campionato, nonostante la minaccia di sanzioni dell'UEFA. L'Inghilterra sta per emettere lo stesso provvedimento, perché la situazione sta diventando gravissima. Parlo della Premier League [...] Spero che potremo rivivere il calcio ante Coronavirus. Noi dobbiamo scampare questo pericolo, non importa del tempo. Sono preoccupato per le prossime stagioni, non per quella vecchia."

Foto credit: mondoudinese.it