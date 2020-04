Coronavirus. Benevento. Superano le 40 unità i ricoverati al "San Pio"

Sono 41, due in più rispetto a ieri, i pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento: a darne comunicazione è la stessa Azienda Ospedaliera con il bollettino delle ore 12.

Dei 41 pazienti, 37 sono residenti nella provincia di Benevento. Sette sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, tredici in quello di terapia sub-intensiva, quattordici nel reparto malattie infettive, quattro in medicina interna e tre nell'area isolamento covid presso il pronto soccorso.

Sedici sono i pazienti "sospetti" che sono in attesa della conferma della diagnosi; anche oggi, per fortuna, non si contano decessi e c'è stato un dimesso.