Catania, la bella iniziativa di capitan Marco Biagianti

Esprimere in tre ospedali catanesi i migliori auguri e riservare, al contempo, un simbolo di immensa gratitudine alle donne ed agli uomini impegnati nella quotidiana ed estenuante lotta per la salute dei pazienti: con questo spirito e con questa intenzione, Marco Biagianti e Claudio Luca hanno deciso di destinare colombe pasquali "Bacco" ai medici ed al personale sanitario del "Cannizzaro", del "Garibaldi-Nesima" e del "San Marco". Il Calcio Catania ha condiviso l'iniziativa; il Capitano ed il dirigente rossazzurro Pippo Franchina hanno provveduto alla consegna, oggi, rispettando le norme vigenti e le indicazioni ricevute. Ringraziamo per l'accoglienza e la disponibilità il dottor Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro", la dottoressa Graziella Manciagli, direttore medico del presidio "Garibaldi-Nesima", e la dottoressa Anna Rita Mattaliano, direttore medico del "San Marco".