Serie B. Mastella: "Si faccia come in Formula 1: Benevento in Serie A"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con un post sul propria pagina Facebook, ha parlato della distribuzione delle mascherine in città, della possibile riapertura delle scuole e della promozione del Benevento Calcio in Serie A. Queste le parole del primo cittadino sannita:

"Buona giornata, a proposito di mascherine: abbiamo fatto uno sforzo enorme a distribuirle, ma secondo autorevoli scienziati esse vanno utilizzate, non quando si sta all’aperto ma nei luoghi chiusi, dove la distanza non viene rispettata. Mi pare evidente che se anche all’aperto restringiamo le distanze, la mascherina serve. Nel ricordare che, ad oggi, la nostra città è tra i pochi capoluoghi in Italia ad averne fornite e gratis, chiudo rispondendo, con una mia opinione, a quanti mi chiedono sulla riapertura delle scuole. Non credo che si riapra neppure, forse, per maggio, e vorrei sbagliarmi, perché l’inizio della fase 2 avverrà, ma rispettando le distanze fisiche. È possibile nelle scuole? Non credo. Così come sarà impossibile farlo per i concerti, per gli stadi. A tal proposito, sarebbe una vigliaccata non dare al Benevento l’accesso alla Serie A. Si faccia come nell’automobilismo, se la gara, a non molti giri dal termine, si interrompe, vince il Gran Premio chi, in quel momento, era in testa. Benevento in A. E per queste feste restiamo a casa".