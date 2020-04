Coronavirus. Salvemini: "0 casi a Lecce per il 2° giorno consecutivo"

Il consueto appuntamento quotidiano con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sugli aggiornamenti in merito all'emergenza Coronavirus in città. Queste le sue parole di oggi, 9 aprile:

"Il bollettino della Regione Puglia ci dice che ci sono 5 nuovi casi nella provincia di Lecce(389 totali), mentre a Lecce zero nuovi casi per il secondo giorno consecutivo a Lecce città. Stiamo andando bene e lo dico con soddisfazione, fiducia e speranza che possa ulteriormente migliorare. La situazione generale in Puglia è sotto controllo, al netto delle attenzioni nelle RSA che possono creare dei focolai. Per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva siamo al 27%, possiamo anche fornire posti ad altre regioni nel caso ne avessero possibilità. La notizia di ieri è che il paziente di Bergamo che era stato trasferito qui è finalmente guarito. Anche a livello nazionale si riducono il numero di ricoveri e quello dei decessi.

Nonostante questi segnali positivi, non mancano quotidianamente manifestazioni di enorme preoccupazione da parte di molti concittadini che segnalano situazioni definite assolutamente fuori controllo, si fa richiamo a file di macchine, a cittadini che attraversano la città. Noi siamo sempre molto attenti a verificare e a sanzionare, la città di Lecce si sta comportando benissimo, ma c'è chiaramente qualche eccezione, ma che nei numeri è veramente marginale. Ieri le Forze dell'ordine hanno controllato 230 autocertificazioni, ben dieci le sanzioni elevate: un numero alto che segnala una qualche insofferenza da parte dei salentini, dico in generale dei salentini perché diverse persone sanzionate provenivano da altri comuni. Verificate anche le attività commerciali, molti dei prezzi che vedete aumentati sono già innalzati dai fornitori in partenza. Tutte le celebrazioni religiose sono sospese, naturalmente oggi non ci saranno i così detti 'Sepolcri': tutti i riti Pasquali avverranno tramite dirette sul web garantite dalla nostra Curia, per sapere tutti gli appuntamenti andate sul sito di PortaLecce.

Per quanto riguarda il numero della Protezione Civile dedicato alle persone anziane o in quarantena: 72 consegne di farmaci, 41 consegne di spese a domicilio e 65 chiamate di informazioni. Ieri sono state anche consegnati i primi 100 buoni spesa alle famiglie che erano state acquisite dai servizi sociali attraverso le verifiche, questa attività prosegue ogni giorno. Nel centro di raccolta alimentare ieri abbiamo consegnato 98 pacchi alimentari a persone che erano in situazione di urgente necessità.

Questa mattina è stato pubblicato il decreto legge comunicato qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come sapete questo si rivolge praticamente alle imprese e alle partite iva, immettendo liquidità in circolo, naturalmente sono misure che avranno bisogno di passaggi prima di entrare a regime. Ieri il presidente dell'Abi ha specificato che ci sarà comunque bisogno di tempo per poter concedere i prestiti, ovviamente l'auspicio è che si faccia il possibile per accelerare il più possibile questi tempi. L'altro aspetto riguarda la valutazione dello strumento in sé: c'è chi si aspettava la garanzia di un'erogazione a fondo perduto, chiaramente è un prestito che determina un indebitamento, ma considerando il bilancio nazionale probabilmente non permetteva di fare diversamente.

Apro un'altra parentesi: da circa tre giorni ricevo attraverso vari canali richieste di precisazioni o prese di posizione per quanto riguarda il 5G. Per il momento non ho nessuna intenzione di emanare ordinanze in merito e vi spiego perché non farò nulla. Fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus noi ci siamo sempre rivolti alle autorità scientifiche seguendo le loro indicazioni per capire la strada per venir fuori da questa situazione, quindi rispetto al 5g non intendo cambiare passo. L'Istituto Superiore di Sanità ha recentemente illustrato alla Commissione competente un proprio rapporto legato alle evidenze scientifiche circa un danno alla salute ed è stato molto chiaro: non ci sono preoccupazioni tali da dover considerarla una tecnologia rischiosa per la salute pubblica.

Siamo alla vigilia delle festività pasquali e il bel tempo so che crea una tentazione di voler uscire, ma non possiamo concederci nulla. L'invito a restare a casa non è una punizione eccessiva in confronto a tutte quelle persone che vorrebbero stare a casa, ma non possono e vanno tutti i giorni a lavoro per garantirci di continuare a vivere. Mi raccomando continuiamo a restare ancora a casa, per chi avesse la tentazione di uscire per una gita è importante sapere che sono stati rafforzati i controlli di Polizia, saranno presidiate tutte le direttrice di traffico verso le nostre marine, ma tanti controlli saranno anche in città anche con utilizzo dei droni. Per me è desolante dare queste notizie di controllo, ma non si può giocare sulla salute dei cittadini e questi controlli sono necessarie per l'interesse di tutti".