Coronavirus Italia: 143.626 casi e 18.279 morti. Bollettino 9 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 9 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 143.626 le persone che hanno contratto il Virus, 4.204 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 18.279 sono decedute con un incremento di 610 rispetto a 24 ore fa e 28.470 sono guarite (+1.979 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 96.877 (+1.615).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti altre 2 mila vittime in 24 ore che hanno portato il totale a 14.808, mentre i casi confermati ad oggi sono arrivati a 432.438 infetti, non c'è ancora quindi una frenata, ma d'altronde il presidente Trump aveva già annunciato che questa sarebbe stata la settimana più dura. In Spagna altri 683 morti, ancora una volta in calo, che porta il totale delle vittime a 15.238. I casi di contagio al momento sono 152.446 con un nuovo incrementi di circa 6 mila nuovi contagi. Al momento si registrano anche 52.165 persone guarite, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità. In Germania il numero delle persone contagiate è salito a 108.202, mentre le persone morte a causa del virus sono 2.107 secondo quanto riferito dal Robert Koch Institute. Intanto la società tedesca CureVac ha annunciato che a giugno inizieranno i test clinici sul vaccino: di inizierà da persone adulte e in buone salute che non sono state contagiate, poi sperimentazione sulle persone esposte al virus e infine il test riguarderà gli anziani, la fascia più a rischio. In Giappone sono circa 5.000 le persone contagiate, nel Paese da due giorni è in vigore lo stato di emergenza per sette delle otto province e al momento si contano 116 vittime. La Cina conta 63 nuovi casi di contagio: 61 sono importati, mentre due sono interni, si contano anche ulteriori due vittime. Al momento il totale dei contagiati è pari a 81.865, mentre le vittime totali sono 3.325. In Corea del Sud continua il netto calo dei nuovi contagi: se ne registrano 39 nelle ultime 24 ore che è anche il numero più basso dal picco di quasi 1.000 raggiunto il 29 febbraio. Il totale dei casi di contagio è pari a 10.423 infetti con 204 decessi. In Russia altri 1.459 casi registrati nel corso dell'ultima giornata(totale 10.131), si sono registrati anche 13 nuovi decessi per un totale di vittime da coronavirus arrivato a 76. In Iran è stato annunciato che i tradizionali eventi di massa previsti per il mese sacro del Ramadan potrebbero fermarsi a causa dell'emergenza Covid-19 e si invitano i fedeli a pregare nelle proprie case. Secondo quanto riportato dalle autorità iraniane, nel paese si contano 67 mila contagiati con circa 4 mila decessi. In Argentina, il ministero della Sanità, ha comunicato che il numero totale dei contagi secondo l'ultimo aggiornamento è pari a 1.795, mentre i morti sono saliti a 65. Il Presidente Alberto Fernández ha dichiarato che il lockdown in scadenza il 12 aprile sarà sicuramente prolungato.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.