Ex Bemberg, denunciato il presidente del Novara

Il presidente del Novara Calcio Marcello Cianci è stato denunciato per irregolarità nel prelevare e portare via materiale di rifiuto nell'ex Bemberg a Gozzano.

Nella ex fabbrica del comune dell'alto novarese sono in corso operazioni di bonifica e smaltimento di sostanze pericolose, Cianci è stato denunciato in quanto amministratore delegato della "Rmc" società che si stava occupando della prima parte della bonifica.