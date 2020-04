Coronavirus. Salvemini: "Anche oggi nessun nuovo caso a Lecce città"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città. Queste le sue parole di oggi con i dati relativi ai casi di positivi, ma non solo:

Partiamo come sempre dal bollettino ed è stata un'altra giornata positiva: in provincia 6 casi positivi(395), ancora una volta zero nuovi casi positivi a Lecce città per un totale sempre di 53. Anche per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva resta piuttosto bassa: oggi è al 25%. Anche a livello nazionale c'è un calo di ricoveri e questa è sicuramente una buona notizia.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'ordine: 274 autocertificazioni e 10 sanzioni, si confermano i fenomeni degli altri giorni, ci sono molti movimenti dai comuni della provincia alla città e da residenti delle nostre città verso le località marine. Come sapete nei prossimi tre giorni i controlli verranno rafforzati come già vi ho annunciato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il numero della Protezione Civile abbiamo servito 86 concittadini per la consegna di farmaci, mentre 31 di spese alimentari. Ieri abbiamo anche consegnato 80 pacchi alimentari a persone che si trovano in stato di bisogno.

Le misure di restrizione, come ormai sapete, verranno prorogate fino al 3 maggio. La valutazione del comitato tecnico scientifico è quello di dover rinnovare le precauzioni perché ancora non ci possiamo consentire un rientro alla normalità, ogni passo falso rischierebbe di vanificare gli straordinari fin'ora ottenuti. Oggi la salute pubblica resta al primo posto rispetto all'economia.