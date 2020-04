Francavilla, i ringraziamenti dei calciatori per gli stipendi pagati

Con una nota sulla pagina Facebook il club del Francavilla ha sottolineato i ringraziamenti del capitano Raffaele Nolè e dei suoi compagni di squadra per gli stipendi ricevuti. "Il Capitano Raffaele Nolè e tutta la squadra ringraziano la famiglia Cupparo, che, in questo momento così difficile a causa dell'emergenza sanitaria, ha dimostrato, per l'ennesima volta, di essere una società seria sia dal punto di vista etico che morale, continuando a pagare lo stipendio ai giocatori". La famiglia Cupparo, dimostra quindi ancora una volta, e se ce ne fosse bisogno che 15 anni di serie D non sono frutto del caso. Bensì di una programmazione e di un'organizzazione da far invidia nell'intero panorama dilettantistico italiano.