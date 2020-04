Coronavirus Italia: 147.577 casi e 18.849 morti. Dati del 10 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 10 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 147.577 le persone che hanno contratto il Virus, 3.951 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 18.849 sono decedute con un incremento di 570 rispetto a 24 ore fa e 30.455 sono guarite (+1.985 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 98.273 (+1.396).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti ancora numero molto alti: il totale di positivi al Coronavirus è a quota 474.519 che rappresentano il 26% dei malati in tutto il mondo. Le vittime, intanto, crescono ancora e al momento sono 17.036. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che: "Questa pandemia per il nostro stato è più devastante dell'11 settembre, sia in termini di morti che in termini di danni all'economia". In calo il numero di nuove vittime in Spagna, nelle ultime 24 ore se ne contano 605 che è il numero più basso a partire dal 24 marzo. Il totale dei morti è arrivato a quota 15.843. Continuano ad aumentare i casi: 4.576 nuovi infetti nell'ultimo giorno per un totale di 157.0222. In Belgio sono morte altre 496 persone nelle ultime 24 ore che portano così il totale a 3.019 decessi. E' il numero più alto di vittime registrato in una sola giornata. I nuovi casi sono 1.684 per un totale di 26.667 contagiati. In Portogallo si registrano 1.516 nuovi contagi con il totale arrivato a quota 15.472, mentre i decessi sono 435 totali. Il presidente, Marcelo Rebeleo de Sousa, ha dichiarato che la prossima settimana proporrà di estendere il lockdown fino al primo maggio: "Non abbiamo ancora vinto del tutto e quindi non possiamo assolutamente abbassare la guardia". In Russia continua a salire il numero di positivi al virus, nelle ultime 24 ore 1.786 nuovi casi che vanno ad incrementare il totale a 11.917. I morti nell'ultimo giorno sono stati 18 per un totale di 94. Il vicesindaco di Mosca, Anastasiya Rakova, ha dichiarato che più della metà dei positivi sono in cura presso gli ospedali della capitale russa: "Dobbiamo ammettere che il numero di ricoveri ospedalieri e di pazienti particolarmente gravi è aumentato negli ultimi giorni: i casi di polmonite sono raddoppiati in una settimana". In Cina si segnalano 42 nuovi casi di contagio da Covid-19 dei quali 38 sono importati, mentre 4 sono interni(3 nel Guangdong e uno nell'Heilongjiang), la commissione sanitaria ha anche reso noto di un ulteriore decesso ancora una volta nell'Hubei. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 81.907 dei quali 3.336 sono deceduti e 77.455 sono guariti(tasso di guarigione pari al 94,56%). Calano ancora i nuovi contagi in Corea del Sud: solo 27 nelle ultime 24 ore che segnano anche il minimo degli ultimi 50 giorni. Secondo quanto dichiarato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale dei contagiati è pari a 10.450 con 208 decessi(+4 nell'ultimo giorno). In Iran domani entrano in vigore le nuove misure della 'fase 2' che prevede una prima riapertura di alcune attività economiche che vengono ritenute "a basso rischio", ma che dovranno comunque rispettare delle rigide misure di prevenzione. Intanto i casi totali confermati sono 68.192 con 4.232 morti.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.