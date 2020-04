Sorrento: donazione da parte di squadra e staff a ospedale cittadino

I calciatori e lo staff della prima squadra rossonera a sostegno degli operatori dell'ospedale "S.Maria della Misericordia" di Sorrento.

Stamattina capitan Alfonso Gargiulo ed il direttore sportivo Antonio Amodio hanno donato al nosocomio sorrentino una fornitura di dispositivi utili al personale sanitario in questo periodo di emergenza: mascherine FFP2, prodotti per la disinfezione e l'igienizzazione, saturimetri per il monitoraggio dei pazienti.

Con la speranza di sensibilizzare tutti i sostenitori rossoneri della Penisola: chi può, deve.

AREA COMUNICAZIONE // ASD SORRENTO 1945