Coronavirus. Salvemini: "2 casi a Lecce. Consegnati 700 buoni spesa"

Il consueto aggiornamento quotidiano del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 11 aprile 2020:

"Nella città di Lecce sono stati registrati ieri 2 nuovi casi positivi per un totale di 55, in provincia +8 con il totale arrivato a 403. L'andamento resta lineare e progressivo come ormai lo è da settimane, i dati in aumento sono legati alle RSA che come diciamo da giorni è la principale preoccupazione a livello nazionale. La conferma di un andamento lento ci viene precisato anche dall'occupazione dei posti letto in terapia intensiva che è al 24% del totale. Per aver contezza ulteriore di quale fosse la situazione nella nostra città abbiamo chiesto al nostro settore anagrafico in collaborazione con il CNR di determinare un controllo sulla mortalità nei primi 3 mesi del 2020 rispetto a quello degli anni precedenti e non c'è alcuna anomalia.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine che come sapete verranno rafforzati in questo fine settimana: ieri ci sono stati 295 controlli di cittadini con 5 sanzioni, sono numeri come vedete marginali che segnalano però dei comportamenti di incolpevole negligenza. Il Questore di Lecce ci ha ribadito come l'intera provincia si stia comportando bene seguendo le direttive. A partire da oggi ci sarà un piano di controllo attraverso posti di blocco per frenare possibili tentazioni di gite in campagna o al mare, questo presidio viene ulteriormente rafforzato attraverso l'uso dei droni e le pattuglie sono pronte a intervenire in caso di assembramenti o spostamenti non consentiti. Ieri controllate 34 attività commerciali e non abbiamo riscontrato anomalie. Come sapete domani e lunedì le attività commerciali saranno chiuse per ordinanza regionale e questo ha determinato più file davanti ai supermercati nella giornata odierna.

Il numero della Protezione Civile dedicato agli anziani soli o alle persone poste in quarantena: ieri abbiamo consegnato 92 farmaci, 35 spese alimentari e abbiamo risposto a 76 richieste di informazioni. Abbiamo anche consegnato 73 pacchi alimentari a cittadini in situazioni di bisogno, i volontari della Protezione Civile hanno consegnato anche 100 buoni spesa e su richiesta del Preside del Quinto Ennio sono stati consegnati 24 pc per gli studenti. Sempre per quanto riguarda i buoni spesa, ne abbiamo consegnati circa 700 fino ad oggi e contiamo la settimana prossima di poter garantire la consegna a tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono stati individuati come beneficiari. Chiuderemo quindi la fase 1 e poi inizieremo la fase 2 i cui dettagli li comunicheremo più avanti.

Ieri è stata una giornata importante perché il Presidente Conte ha annunciato la firma del nuovo decreto col quale si proroga fino al 3 maggio il così detto lockdown. Di fatto cambia pochissimo rispetto al precedente: come novità apriranno le cartolibrerie e le librerie. Ci sono anche nuove disposizioni per gli italiani che rientrano dall'estero che dovranno attenersi ad un dispositivo molto puntuale e severo, per il resto si andrà avanti come abbiamo vissuto nell'ultimo mese. Perché questa ulteriore richiesta di sacrificio? Perché gli scienziati che supportano le decisioni sono doverosamente prudenti, gli epidemiologi si spingono a dire 'fosse per noi confermeremmo il lockdown fino a quando non sarà disponibile un nuovo vaccino', ma è evidente che non si possono tenere ferme 60 milioni di persone a casa quindi bisognerà bilanciare anche gli interessi economici. Ieri un report ha detto che grazie alle misure di prevenzione si sono evitati 200.000 ricoveri negli ospedali.

Non mi addentro sul clamore che ha destato la conferenza stampa di ieri negli scontri con l'opposizione. Credo anche sia presto per dare giudizi sul lavoro dell'eurogruppo, ma è evidente che le pedine sullo scacchiere sono tante e non è chiaro quale sarà il risultato conclusivo. Tutti i paesi sono consapevoli che bisogna salvare le imprese, bisogna aiutare i lavoratori e assistere le famiglie. Come? E' su questo interrogativo che c'è una verifica, naturalmente chi è a bordo di questa nave sa che la barca sta iniziando a prendere acqua e quindi non si può perdere altro tempo. Quello che deve essere chiaro indipendentemente dall'appartenenza politica che tutti hanno contezza della gravità della posta in gioco e dell'assoluta straordinarietà di questa fase recessiva che tutti vogliono evitare che diventi depressiva. Quello a cui assistiamo è uno scontro tra punti di vista, esiste un dibattito scientifico sull'epidemia e c'è anche un dibattito tra istituzioni perché gli strumenti che abbiamo è chiaro che siano insufficienti. Dobbiamo però avere forza e speranza, quel futuro che ci attende dobbiamo raggiungerlo tutti insieme, magari un po' stanchi, ma dobbiamo farcela tutti uniti".