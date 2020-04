Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dal "San Pio" delle ore 12

Scende da 38 a 36 il numero dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento: a comunicarlo è la stessa azienda ospedaliera sannita con il bollettino delle ore 12 di oggi.

Di questi 31 sono residenti nella provincia di Benevento; sei sono i ricoverati in terapia intensiva, undici in sub-intensiva, tredici nel reparto malattie infettive, cinque in medicina interna e una nell'area di isolamento covid presso il pronto soccorso.

Sono undici i pazienti "sospetti" (ieri erano 16), due i dimessi e due i decessi.