Benevento. Caldirola: "Piccolo gesto per far felice qualcuno di voi"

Bella iniziativa quella presa da Luca Caldirola. Il centrale del Benevento, visto il periodo poco allegro, ha deciso di regalare una piccola gioia ai tifosi giallorossi con un gioco sul suo profilo Instagram. Questo il post:

Ciao a tutti... visto il momento difficile che stiamo attraversando, volevo fare un piccolo gesto per far felice qualcuno di voi. Metterò la mia maglia in regalo. Quello che devi fare è semplice:

- segui il mio account

- tagga 3 amici

Sabato 18 Aprile estrarrò il vincitore.

Buona fortuna 🍀 #LC5 #thewall 🧱

#benevento 💛❤️