Coronavirus Italia: 152.271 casi e 19.468 morti. Bollettino 11 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 dell'11 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 152.271 le persone che hanno contratto il Virus, 4.694 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 19.468 sono decedute con un incremento di 619 rispetto a 24 ore fa e 32.534 sono guarite (+2.079 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 100.269 (+1.996).

I DATI NEL MONDO - In Spagna rallentano ancora i decessi registrati in un solo giorno: 510 nelle ultime 24 ore che segnano l'incremento più basso a partire dal 23 marzo. Il numero di contagi totale è arrivato a 161.852, mentre i guariti sono 59.109. Il governo spagnolo, intanto, ha prorogato di due settimane il controllo delle frontiere con Francia e Portogallo. Negli Stati Uniti superato il mezzo milione di infetti, con l'ultimo aggiornamento sono, infatti, 506.008 le persone che hanno contratto il Covid-19. Record di decessi nelle ultime 24 ore: 2.100 con il totale che è arrivato a 18.586. Intanto il sindaco di New York ha deciso che le scuole non riapriranno più per quest'anno accademico, la riapertura è prevista direttamente a settembre. A Los Angeles sono state prolungate le restrizioni fino al 15 maggio con la possibilità che le restrizioni restino in vigore anche più a lungo, lo stesso farà anche San Francisco, ma per il momento fino al 3 maggio. In Olanda altri 1.316 nuovi casi di contagio che hanno portato il totale a 24.413 dei quali oltre 1.000 sono in terapia intensiva, inoltre sale anche il numero dei decessi a causa del virus che al momento è pari a 2.643(+132 nelle ultime 24 ore). In Belgio altri 327 decessi in un solo giorno che portano il totale delle vittime a 3.346. I nuovi contagiati sono 1.351(totale: 28.018), la maggior parte dei malati è nelle Fiandre(58%), mentre il 30% si trova nella Vallonia e l'11% a Bruxelles. Sono 6 i nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultimo giorno in Cina: di questi 42 sono importati, mentre quattro sono interni(3 nel Guangdong e uno in Heilonjiang). Il bilancio totale aggiornato parla di 81.953 positivi al Covid-19 e 3.339 morti(+3 nell'Hubei). La Commissione sanitaria nazionale spiega come 1.092 sono pazienti asintomatici, mentre i malati in condizioni critiche sono scesi sotto quota 100 nella provincia più colpita. Continuano a restare bassi i numeri dei nuovi contagi in Corea del Sud: nelle ultime 24 ore si registrano 30 nuovi casi(totale: 10.480) e 3 nuovi decessi(totale: 211). In Iran i casi accertati di coronavirus hanno superato quota 70 mila come ha reso noto il ministero della salute. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate altre 1.837 persone positive. Sempre nell'ultimo aggiornamento si parla anche di 125 vittime in più per un totale arrivato a 4.357. I guariti sono 42.000, mentre 4.000 pazienti sono ancora in condizioni critiche. Nel frattempo è stato annunciato che gradualmente verranno allentate le misure restrittive: hanno riaperto gli uffici governativi fuori dalla capitale con la maggior parte degli impiegati già rientrati in sede.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.