La top 11 di Eccellenza e Promozione 1999-00 a cura de Lo Sport Lucano

In questo periodo stiamo spulciando aneddoti attraverso i volumi stampati in passato sul calcio lucano. Ne abbiamo trovato un altro per voi: "Lo sport lucano, fra amarcord e presente" a cura di Pino Gentile pubblicato nel 2001. Nel volume vengono riportate le top 11 dell'Eccellenza e della Promozione lucana stagione 1999-00. Per la pubblicazione, i curatori del libro, si sono avvalsi della consulenza tecnica di Nicola Petrullo (allenatore del Tito in quella stagione) per la massima serie lucana e di Tonino Nolè (vinse il torneo con 70 punti, frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) per il torneo cadetto regionale.

SQUADRA IDEALE ECCELLENZA: Stolfi (Baragiano), Delle Foglie (Materasassi), Curcio (Tito), Grieco (Vultur Rionero), Caporaso (Tito), Mariano Vaccaro (Sporting Avigliano), Frappampina (Matera Promos Consult), Mauro Sanchirico (Francavilla), Turturiello (Baragiano), Marolda (Vultur).

SQUADRA IDEALE PROMOZIONE: Moreschi (Edilceramiche), Racina (Vietri), Ferrara (Sporting Genzano), Miglionico, De Bonis, Pallotta, Sabato (Edilceramiche), Cerone (Vietri), Palo (Edilceramiche), Gerardi (Lagopesole), Sabia (Vietri).

Fonte Lo sport lucano, fra amarcord e presente