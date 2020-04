Coronavirus. Salvemini: "Lecce è deserta. Abbiamo un nuovo caso"

Anche nel giorno di Pasqua il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha voluto aggiornare i cittadini in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 12 aprile 2020:

"Iniziamo col bollettino del giorno, anche oggi è una giornata di sole dal punto di vista dell'andamento epidemiologico: ieri in Provincia 15 casi positivi e di questi 1 a Lecce città, siamo arrivati a 56 totali. Non ci sono valutazioni che inducono ad allarmi dell'ultima ora da parte della task force regionale. Ci sono sempre le attenzioni supplementari che si vanno a dedicare alle RSA dove oggettivamente si registrano piccolo focolai di contagio che sono comunque monitorati puntualmente. Che la situazione sia sotto controllo ce lo dice anche la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che ad oggi è al 22%. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo fare ancora meglio e tenere duro in questo altro mese di lockdown.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine: ieri 190 controlli di persone fisiche con 11 sanzioni comminate, le motivazioni delle multe sono sempre le stesse. Oggi come ieri si sono rafforzate le attività delle pattuglie, come sapete c'è grande attenzione sull'andamento di questo weekend pasquale. La tradizione del pranzo o il rito della gita che tra l'altro si accompagnano anche con queste bellissime giornate dal punto di vista meteorologico. Da ieri sono attivi i droni che controllano il territorio e di fatto al momento c'è una situazione di tranquillità, situazione tranquilla anche questa mattina come mi ha confermato l'assessore alla Polizia Locale: la città e le marine sono completamente deserte.

Le attività del nostro centro della Protezione Civile continuano: ieri 29 interventi per la consegna di farmaci, 32 consegne di spesa domiciliare e 81 chiamate di informazioni. Ieri abbiamo consegnato altri 140 buoni spesa e l'attività riprenderà martedì, contiamo di terminare le consegne entro fine settimana. La richiesta di pacchi alimentari fisiologicamente è calata con la consegna dei buoni, ieri comunque ne abbiamo garantiti 42. Voglio ringraziare tutti i volontari per quello che hanno fatto e che faranno, ma anche a tutti gli operatori commerciali che hanno fatto tantissime donazioni. Voglio ringraziare anche Miccoli e Moriero che attraverso delle aste delle loro maglie stanno raccogliendo denaro poi da donare.

Mi giungono le preoccupazioni di tanti operatori economici, nonostante le misure già disposte attraverso i decreti. La sfida più difficile non è tanto il totale delle misure che si determineranno né l'ammontare complessivo delle risorse, ma è il tempo che passerà dalle conferenze stampa a quando poi impatteranno nella vita quotidiana delle persone, i giorni o le settimane che passeranno prima di vedersi accreditati i soldi sul conto corrente. La variabile del tempo è veramente fondamentale per lanciare con tempestività il salvagente a chi oggi con fatica riesce a restare a galla in un mare tempestoso, tutte le istituzioni devono essere pronte, celeri, tempestive ed efficaci. E' quello che ci chiedono i nostri cittadini che stanno osservando tutte le regole imposte, ma si rivolgono con fiducia allo Stato per poter sopravvivere a quella che è anche un'emergenza economica e sociale. Cosa serve quindi oggi? Serve che lo Stato funzioni. Dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di costruire fiducia e non disperderla, in questo momento in cui i cittadini ci chiedono aiuto.

Io vi saluto augurandovi una Pasqua per quanto possibile serena, sicuramente diversa da quelle precedenti, rivolgo un pensiero a chi è a casa, a chi lavora per consentire a noi di stare a casa, a chi piange i propri cari".

