Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": lieve calo ricoverati

Scendono di una unità, da 34 a 33, i pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento: a comunicarlo è la stessa azienda ospedaliera con il bollettino di aggiornamento delle ore 12.

Sei pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; undici in sub-intensiva; quattordici nel reparto malattie infettive; due in medicina interna. Ammontano a 14 i pazienti "sospetti" e si registra un paziente dimesso; sono zero per fortuna le morti odierne.