Coronavirus Italia: 156.363 casi e 19.899 morti. Dati del 12 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 12 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 156.363 le persone che hanno contratto il Virus, 4.092 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 19.899 sono decedute con un incremento di 431 rispetto a 24 ore fa e 34.211 sono guarite (+1.677 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 102.253 (+1.984).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti quasi altri 2.000 decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 20.608, secondo quanto riferito dalle Johns Hopkins University. I contagiati totali sono arrivati a 530.006. Intanto il presidente Donald Trump ha approvato lo stato di calamità per il Wyoming a causa della pandemia, questo significa che per la prima volta nella storia dell'America tutti e 50 gli stati sono sotto la dichiarazione di stato di calamità. In Spagna salgono ancora i contagi arrivati ad oggi a 166.019, dopo diversi giorni in calo tornano a salire anche il numero dei decessi: 619 nelle ultime 24 ore, il totale è quindi di 16.972 morti a causa del Coronavirus. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha spiegato che da lunedì verranno tolte le misure estreme di congelamento dell'economia riaprendo alcune attività produttive. Lo stesso ha spiegato che la riapertura sarà molto progressiva e cauta e che ancora non si è nella Fase 2. Nel Regno Unito il totale dei contagiati da Covid-19 è pari a 84.279 contagiati, mentre si è superata la soglia dei dieci mila morti, per la precisione 10.612 vittime con un incremento di 737 nelle ultime 24 ore. Intanto il premier britannico, Boris Johnson, è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato da una settimana per alcune complicazioni dal coronavirus, lo stesso ha poi ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita. Record di nuovi casi importati in Cina: ben 97 ai quali vanno sommati anche due interni che portano il totale a 99 nuovi contagiati. La preoccupazione maggiore è dovuta proprio ad una possibile seconda ondata dovuta ai rientri dei cinesi. Al momento il totale di contagiati è pari a 82.052 con 3.339 morti. Picco di nuovi contagi in Russia che segnala 2.186 nuovi infetti nell'ultimo giorno, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia(totale pari a 15.770). L'epicentro della pandemia è Mosca dove si contano oltre 10 mila contagiati, infine il numero di vittime è salito a 130(+24).

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.