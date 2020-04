Catania, c'è una sorpresa a Pasqua: trattativa per la cessione?

Il futuro del Calcio Catania è sempre più nebuloso. La società rossazzurra non naviga in acque tranquille, questo è ormai risaputo. Cosa può riservare il futuro agli appassionati tifosi etnei? L'attuale proprietà ha la forza (e la volontà) di andare avanti? A questo interrogativo, al momento, non si può rispondere con certezza anche se, più di una volta, il gruppo dirigente della squadra etnea è stato chiaro: qualora ci fossero le possibilità il passaggio di proprietà non sarebbe ostacolato.

Dopo il botta e risposta con il Comitato capeggiato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, c'è una novità che bolle in pentola, anzi, considerato il periodo, una sorpresa all'interno dell'uovo di Pasqua.

Ci sarebbero tre imprenditori interessati all'acquisto del club etneo: loro avrebbero l'85% delle quote, il resto sarebbe in mano ad una ventina di imprenditori locali. C'è una proposta seria, articolata, che può essere la base per una trattativa seria. C'è da lavorare ancora, probabilmente da migliorare per renderla ancora più accattivante per Pulvirenti.

I tre imprenditori, secondo quanto raccolto da Iam Calcio Catania, avrebbero surrogato il comitato locale, prendendo in mano, legali inclusi, la situazione.

Non è escluso, dunque, che nei prossimi giorni possano esserci nuovi sviluppi.