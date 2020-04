La top 11 di Eccellenza e Promozione 2000-01 a cura de Lo Sport Lucano

Dopo la top 11 dell'Eccellenza e della Promozione lucana della stagione 1999-00, riportiamo quella successiva . Per la pubblicazione, i curatori del libro "Lo sport lucano, fra amarcord e presente" si sono avvalsi della consulenza tecnica di Gianluigi Pozzovivo, all'epoca allenatore-giocatore del Chiaromonte, che suggerisce il modulo tattico 4-2-4, sia per la massima serie lucana per il torneo cadetto regionale.

SQUADRA IDEALE ECCELLENZA: Stolfi (Baragiano), Gioia (Francavilla), Miglionico (Edilceramiche), Summa (Sporting Avigliano), Crudele (Sporting Genzano), Gesualdi, Modarelli (Francavilla), Frappampina, Agneta (Pisticci), Marolda (Sporting Genzano), Buccolieri (Pisticci).

SQUADRA IDEALE PROMOZIONE: Pesce, Panzardi (Cogliandrino Lauria), Larotonda (Abriola 90), Sanchirico (Villa d'Agri), Donato Boccia (Cogliandrino Lauria), Napoli, Micele (Chiaromonte), Lattuga (Cogliandrino Lauria), Magaletti (Chiaromonte), Luigi Boccia (Cogliandrino Lauria), Tanese (Chiaromonte).

Fonte Lo sport lucano, fra amarcord e presente