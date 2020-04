Coronavirus. Salvemini: "Ieri 23 sanzioni, situazione sotto controllo"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 13 aprile 2020:

"Partiamo come sempre dal bollettino: ieri nessun nuovo caso in Provincia e quindi nessun nuovo caso positivo anche in città. Questo dato non è diverso da quello che si è registrato altrove, per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva ne risulta occupato il 21%. A livello nazionale ieri ulteriore motivo di rassicurazione è stato il più basso numero di decessi registrato dal 18 marzo, erano ieri 431. Siamo tutti consapevoli di essere dentro un'emergenza pandemica che costringe miliardi di persone a casa e che si potrà considerare superata come dicono tutti gli scienziati solo quando avremo un'immunità: o quella di gregge o il vaccino.

Oggi Pasquetta con temperature quasi estive, però la giornata di ieri ci ha confermato che i leccesi stanno rispettando le regole. Il report ricevuto dalle forze dell'ordine circa i movimenti in città o nelle marine ci dicono che siamo restati a casa. Naturalmente i grandi numeri non impediscono a piccole situazioni di verificarsi: ieri 180 autocertificazioni controllate e sono state comminate 23 sanzioni, il numero più alto da quando è iniziata l'emergenza nella nostra città. Ieri ci è stato segnalato un assembramento in Piazza Alleanza e si è registrato che non era rispettata la regola del distanziamento sociale. Oggi ulteriore organizzazione dei controlli in città e nelle marine, poco fa mi hanno avvertito che con l'uso del drone è intervenuta una pattuglia per fermare alcuni cittadini che stavano andando verso Spiaggiabella, sono stati fatti rientrare immediatamente nelle loro abitazioni.

Per quanto riguarda il servizio della Protezione Civile che è rimasto attivo anche ieri: si è risposto a 38 richieste di informazioni e sono stati consegnati anche gli ultimi buoni spesa che erano già pronti. Il servizio è disponibile anche oggi chiaramente solo per consegna di farmaci in quanto i negozi di generi alimentari sono chiusi. Domani riaprirà anche il centro di raccolta alimentare che resterà chiuso anche oggi, da domani si potrà fare riferimento ai numeri telefonici sia per donare che per richiedere le consegne dei pacchi.

Notizie che possono essere d'interesse per tutti: la giornata di domani apre una settimana importante, siamo tutti in attesa che il governo vari il terzo decreto economico che sarà destinato a cittadini senza reddito ai quali verrà garantito il reddito di emergenza. Vi anticipavo ieri la sollecitazione che il fronte dei sindaci compattamente trasferisce al governo: questa liquidità deve arrivare il prima possibile perché segna la qualità della vita. Chiudo con piccole notizie, spesso mi chiedete come e quando ripartiremo. Sappiamo che potremo tornare alla normalità piena solo quando avremo il vaccino e fino a quella data sarà un quotidiano ritorno che dovrà scandire prudenze e accorgimenti, che imporrà anche modifiche nel modo di lavorare, ma anche nelle relazioni sociali. Ci saranno cambiamenti nel trasporto pubblico, negli esercizi commerciali, ma anche nella scuola. Le vacanze? Ieri leggevo che Tiziano Ferro chiedeva certezza sulla possibilità di poter fare concerti negli stadi o nelle piazze, io non sono nessuno per poter anticipare nulla, ma direi che l'estate che ci attende sarà completamente diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo vissuto. Capite bene che per una città turistica come la nostra il contraccolpo sarà duro".

