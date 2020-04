Sono 32, registrando un calo di una unità rispetto al dato di ieri, i pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento.

Ventotto di questi pazienti risiedono nella provincia di Benevento. Sette sono ricoverati in terapia intensiva, dieci in sub-intensiva, tredici nel reparto malattie infettive e due in medicina interna.

Son dodici i pazienti "sospetti" mentre si registra, purtroppo, un nuovo decesso.