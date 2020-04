Coronavirus Italia: 159.516 casi e 20.465 morti. Bollettino 13 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 13 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 159.516 le persone che hanno contratto il Virus, 3.153 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 20.465 sono decedute con un incremento di 566 rispetto a 24 ore fa e 35.435 sono guarite (+1.224 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 103.616 (+1.363).

I DATI NEL MONDO - Sono 22.163(+1.500 nelle ultime 24 ore) i morti per Coronavirus negli Stati Uniti, mentre 562.742 sono le persone contagiate. Intanto il dibattito politico si è spostato tutto su come far fronte all'emergenza economica, gli USA sono nel pieno anche della campagna elettorale per le elezioni presidenziali. In Spagna i casi di contagio sono 169.496 e i decessi sono arrivati a 17.489, il premier Pedro Sanchez ha spiegato come "Abbiamo tutti voglia di tornare sulle strade, ma il nostro desiderio ancora più grande è quello di vincere la guerra ed evitare una ricaduta, siamo ancora lontani dalla vittoria". Nel Regno Unito cala il numero delle vittime registrate nelle ultime 24 ore anche se lo stesso resta molto alto: 717 nuovi decessi che portano il totale a 11.329, mentre il numero di contagiati totali è arrivato a 88.621. Intanto il premier britannico Boris Johnson è stato testato di nuovo prima di essere dimesso e il suo tampone è risultato negativo. In Belgio si registrano 303 nuove vittime di coronavirus con il totale dei morti pari a 3.903. Come riferisce il rapporto dell'Istituto sanitario belga Sciensano, le persone ricoverate in ospedale sono 5.393 delle quali 1.234 sono in terapia intensiva. Il totale dei contagiati nel Paese, dall'inizio dell'emergenza, è pari a 30.589. Tornano a crescere i numeri in Cina: aumentano sia i contagi importati che quelli interni. 108 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in particolare 98 sono d'importazione e 10 interni(7 nella provincia dell'Heilongjiang e 3 nel Guangdong). La Commissione sanitaria nazionale cinese ha anche annunciato due ulteriori decessi entrambi avvenuti nella provincia dell'Hubei. Il totale dei casi è 82.610, i decessi registrati sono 3.341, mentre le persone guarite sono 77.663. Continua la crescita dei contagi anche in Russia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 2.500 nuovi casi con il totale dei contagiati che ha superato quota 18.300, mentre i nuovi decessi sono 18 per un totale di 148 vittime. L'epicentro continua ad essere Mosca che registra oltre la metà dei nuovi infetti, Putin è stato costretto ad ammettere che la situazione al momento non sta migliorando. In Africa il numero totale dei casi di contagio da Covid-19 è arrivato a 14.528 in tutto il continente. Lo riferisce il Centro africano per il controllo delle malattie. LGli Stati più colpiti sono: Sudafrica con 2.173 casi, Egitto con 2.065 contagiati, l'Algeria con 1.914 e il Marocco con 1.746 infetti. I morti registrati fino ad ora sono 788, mentre le persone guarite sono 2.570.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.