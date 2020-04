Coronavirus: nessun nuovo contagio in Molise. Situazione stabile

Il nuovo aggiornamento sui numeri della pandemia da Coronavirus in Molise. I dati sono aggiornati alle ore 17.00 di lunedì 13 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile.

Vediamo quindi qual è la situazione nella nostra regione che anche oggi non fa registrare casi di positività. Non succedeva dal 7 aprile.

I numeri:

Da quando è iniziata l'epidemia da Coronavirus, sono 257, compresi i due pazienti provenienti da Bergamo, le persone positive in Molise, zero casi in più rispetto a ieri. Di queste 15 sono decedute e 40 sono guarite.

Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 202. Di questi 28 (+1) sono ricoverati con sintomi, 4 in terapia intensiva e 170 (-1) in isolamento domiciliare.

Lunedì 13 aprile 2020 – ore 19:11 - In aggiornamento