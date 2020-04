Coronavirus, Rezza (ISS): "Ripartenza del campionato? Non darei l'ok"

Durante la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, il capo dipartimento delle malattie infettive per l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) Giovanni Rezza ha detto la sua sull’ eventuale ripresa del campionato di calcio di Serie A, mettendo un palo sulla strada della ripresa:

"Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d'accordo. Poi sarà la politica a decidere" - ha detto il Prof. Rezza. "Il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione. Qualcuno ha proposto un monitoraggio stretto sui calciatori, con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un’ipotesi un po’ tirata".

Il medico poi sì è concesso una battuta: "Da romanista manderei tutto a monte". Una frase che ha scatenato subito le ire della Lazio, la cui risposta non si è fatta attendere tramite le parole di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione dei biancocelesti:

“Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa... esperti che sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. Sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio”.

