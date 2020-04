Ghirelli: "Fin quando non ci sarà un vaccino non tornerei in campo"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della situazione del campionato di serie C e dello stop forzato causato dall’emergenza coronavirus. Intervistato nel corso di “Radio Anch’io Lo Sport” su Rai Radio 1, Ghirelli è chiaro: “Fin quando non avremo sconfitto il virus, fin quando non ci sarà un farmaco che impedirà di ricreare focolai, noi non possiamo avere la responsabilità di rimettere in campo una situazione di questo genere. Le polemiche per le parole di Rezza? Io non farei collegamenti con le squadre: già noi del calcio siamo rissosi e spocchiosi e dovremmo stare zitti; già la gente non ci ama molto, stiamo perdendo il contatto con il nostro pubblico. Dobbiamo evitare conflitti”.