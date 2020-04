Coronavirus. Salvemini: "Ieri 18 multe. Un nuovo caso a Lecce"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 14 aprile 2020:

Il bollettino della Protezione Civile riporta 6 nuovi casi in Provincia di Lecce e un nuovo caso a Lecce città che arriva quindi a 57 contagiati in totale. Per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è pari al 21%, quindi stabile al dato di ieri. Oggi vi riporto alcune considerazioni che ci da il professor Lopalco che riferendosi alla Puglia ha precisato che abbiamo evitato la crescita esponenziale grazie alla grande prova di resistenza dei pugliesi. Abbiamo evitato il collasso dei nostri ospedali, sono dei risultati importati che sono stati possibili grazie ai comportamenti di tutti noi. Ovviamente non è un dato acquisito e definitivo, non è una vittoria finale, anzi siamo ancora nel pieno dell'emergenza e dobbiamo attenerci ancora alle prescrizioni che ci vengono trasferite questo perché l'andamento nazionale non ci consente di considerarci fuori pericolo.

Capitolo 'controlli delle Forze dell'Ordine': ieri giornata di caldo e di festa, gli appelli ad una ritualità diversa dal passato sono stati accolti. Di fatto le immagini che ci hanno trasferito i droni hanno riportato uno scenario di desertificazione diffusa, non c'erano persone né sulle spiagge né sulle strade. Nonostante questo ci sono stati 157 controlli a persone fisiche e 18 sanzioni, le motivazioni delle multe sono le solite: spostamenti senza necessità. Ieri erano chiuse le attività commerciali, ma nonostante questo ne sono state controllate tre e per 2 di queste è scattata la sanzione e disposta la chiusura per 5 giorni in quanto l'ordinanza della regione Puglia le obbligava a stare chiuse.

Ieri il numero della Protezione Civile ha risposto regolarmente e sono stati consegnati 26 farmaci e si è risposto a 32 chiamate per informazioni. Sono stati consegnati anche gli ultimi 30 buoni spesa che ancora non erano arrivati alle famiglie. Nella giornata di oggi si è ripreso il lavoro della nostra struttura dei servizi sociali e già nella giornata di oggi verranno rimessi in distribuzione i buoni spesa, consideriamo di terminare la consegna a tutti gli aventi diritto entro fine settimana. Riapre oggi il centro di raccolta alimentare che si nutre delle donazioni e delle azioni dei volontari, in questo mese abbiamo consegnato circa 1.500 pacchi alimentari.