AIA, Ulivieri: "C’è la voglia di ripartire"

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato a Sportitalia sul ritorno in campo e sulle sorti del campionato di serie C:

"C’è la volontà e la voglia, se ci sono le condizioni non spetta a noi dirlo. Le condizioni devono essere di massima sicurezza e per tutti gli addetti alla realizzazione dell’evento, su questo non si può scherzare. La Federazione la pensa così, c’è la volontà di finire il campionato e di determinare la classifica, prolungando anche la stagione.

Sulla possibilità che la ripresa possa riguardare solo i campionati di A e di B: "Con la Lega di C abbiamo fatto un percorso in comune con l’Associazione calciatori perché gli stipendi di allenatori e giocatori si equivalgono. Noi parliamo di un indirizzo da dare in questo tipo di rapporto. C’è la possibilità sì, può darsi che la A e la B ce la facciano. Abbiamo problemi di sicurezza e anche degli impianti. Ci saranno impegni economici che dovranno essere sostenuti e non è detto che alcune squadre di C non ce la facciano. Mi sembra però problematico se partisse la Serie A e la Serie B e non la C."

E sulla frase di Giovanni Rezza (ISS) riguardo la sua fede calcistica e sulla sospensione del campionato: "La frase di Rezza? "Probabilmente, la prenderei come una battuta uscita male"