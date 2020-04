CONI, Malagò: "Ok gli allenamenti ma le gare sono un'altra cosa"

Una cosa è allenarsi, un'altra è fare una partita. Sull'allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si organizza la partita, che non è nel luogo dove ci si allena" [...] Io sono felice se per quella data potranno riprendere gli allenamenti delle squadre di calcio perchè vorrà dire che anche gli atleti di vertice degli sport individuali potranno tornare ad allenarsi. Muoversi in Italia o all'estero per fare una competizione, con tutto ciò che comporta, tutto lo staff a seguito delle squadre, implica però aspetti differenti". Con queste parole il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Sulla possibilità di un ritorno al calcio giocato, il capo dello sport italiano ha continuato: "Se si parla del calcio in generale, fino ai dilettanti, ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Tutti hanno legittime aspirazioni di completare il campionato, ma non credo che le stesse cose che possono fare le squadre di Serie A, anche Serie B e Serie C riuscirebbero a garantirle. Domani ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, e gli altri faranno le loro valutazioni".