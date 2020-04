Serie B. Balata proroga sospensione dei campionati e degli allenamenti

Con il comunicato n. 126 del 14 aprile 2020, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha prorogato la sospensione delle gare del campionato cadetto. Questo lo stralcio del comunicato con il quale si dispone "la sospensione di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (ovvero, Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) in programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 nonché dal C.U. FIGC n. 184/A del 14 aprile 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse". Quindi è chiaro che tali misure saranno valide, salvo ulteriori proroghe da parte del Governo, fino al 3 maggio.

Lo stesso presidente Balata, inoltre, invita le società a continuare ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle raccomandazioni igienico-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, suggerendo anche tutti i propri tesserati e dipendenti a rispettarle.

Il numero uno della lega cadetta, infine, ricorda, nuovamente, il divieto delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo, come previsto dall’art. 1, co. 1, lett. g), del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sopra richiamato.