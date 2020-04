Coronavirus Italia: 162.488 casi e 21.067 morti. Dati del 14 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 14 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 162.488 le persone che hanno contratto il Virus, 2.972 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 21.067 sono decedute con un incremento di 602 rispetto a 24 ore fa e 37.130 sono guarite (+1.695 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 104.291 (+675).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti i contagiati sono 587.173 con 23.644 vittime. Lo stato di New York resta l'epicentro dell'epidemia e da solo conta oltre 10.000 decessi. Trump ha annunciato, intanto, che si è al lavoro su un piano per far ripartire il Paese. Rientrate anche le polemiche tra il presidente e il virologo Anthony Fauci a capo della task force, Trump ha chiarito che non lo licenzierà e che lo ritiene 'una persona meravigliosa'. In Spagna il ministro della Sanità, Salvador Illa, ha annunciato che i nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono tornati a salire a quota 567 per un totale di vittime arrivato a 18.056. Rallenta il numero di nuovi contagiati che nell'ultimo giorno è pari a 3.045 che è uno dei dati più bassi fin dall'inizio dell'emergenza. Il totale degli infetti è di 172.541 persone delle quali 67.504 sono guarite. In Germania i casi di contagio sono 125.098, mentre i decessi sono 2.969. In particolare nelle ultime 24 ore si sono contati 2.082 nuovi casi di infezione e 170 morti. La regione più colpita è la Baviera che conta oltre 33.500 contagi e quasi 900 vittime. Nel Regno Unito 88.621 casi e 11.329 morti ai quali bisogna aggiungerne almeno altri 400 che non vengono conteggiati nei bollettini in quanto non sono decessi avvenuti in ospedale. Come sottolineano i media britannici probabilmente le vittime sono superiori tra il 10 e il 15% rispetto a quelle annunciate ufficialmente. In Polonia da domani entra in vigore l'obbligo dell'uso di mascherina in luoghi pubblici, intanto si registrano 7.049 infetti e 251 decessi. Dalla Cina intanto è arrivato il più grande aereo del mondo con materiale medico per combattere il virus, nel materiale anche 7 milioni di mascherine acquistate. Proprio in Cina si registrano intanto 89 nuovi casi di contagio da Coronavirus, di questi 86 sono importati e 3 sono interni tutti nella provincia del Guangdong. Il totale dei contagiati è di 82.249 con i decessi che restano invariati a 3.341(nessun nuovo morto nelle ultime 24 ore). In Giappone si registra un altro aumento di nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono 311 con 7 morti. Ad annunciarlo è il ministero degli Esteri giapponese che ha spiegato come il totale dei casi è di 8.357 infetti. Nel bilancio finale sono 121 le persone che in Giappone sono decedute a causa del Covid-19. In Iran ci sono circa 75 mila contagiato con oltre 4.600 decessi, mentre le persone che hanno contratto il virus e poi sono guariti sono oltre 50.000. Intanto Ali Larijani, presidente del parlamento, è guarito e tornerà a lavoro dalla prossima settimana.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.