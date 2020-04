Salernitana, Ventura: "Rinnovo? Discorso non ancora affrontato"

Mister Ventura ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza alla Salernitana:

"C’era da ricostruire tanto, c’erano ragazzi con poco mercato che adesso hanno ottime prospettive. Speravo in questa classifica, ma abbiamo lasciato per strada una miriade di punti. Ripartiremo da una base certa."

Sulla permanenza a Salerno: "Il campionato lo devo finire. Vale per tutti. La domanda è dopo..." Rinnovo?"Il discorso è stato sfiorato ma non affrontato. Servono condizioni reciproche. Sono venuto qui per una ricostruzione, in futuro ci deve essere grande ambizione. E io ci sono».

Sull'eventuale ripresa del campionato: "Serve un protocollo medico chiaro e certificato. Bisogna ricreare le condizioni di prima,con la voglia delle società e l’entusiasmo della gente".