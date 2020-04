FIGC, Gravina: "Il campionato va portato al termine"

Intervistato da La Repubblica, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, torna sull' importanza di ricominciare la stagione:

"Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine, c'è tempo".

Gravina esclude uno stop definitivo: "Della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il paese. Uno stop definitivo darebbe inizio ad una serie di contenziosi. Sul mio tavolo ci sono già le diffide di alcune società. E chi mi chiede di non ripartire non ha poi idea di come risolvere queste criticità. La Fifa ha tracciato la via: non comincerà la nuova stagione senza aver concluso prima questa. Andremo di pari passo con gli altri campionati europei. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. A seguire, le coppe. Se invece dovremo ripartire a settembre, chiuderemo questo campionato a novembre. Per ritornare in campo a gennaio. Valutiamo tutte le ipotesi."

Tra queste, la possibilità di tornare in campo senza però giocare nelle regioni più colpite dalla pandemia: "Bergamo, Milano, Brescia, Cremona. Un campionato senza partite al Nord è una possibilità"