Gds - il Napoli prepara la rivoluzione in attacco

Il reparto offensivo del Napoli sarà completamente rivoluzionato nella prossima sessione di mercato. Certo l'addio di Callejon, probabili le partenze di Mertens e Milik con i quali non c'è accordo per il rinnovo del contratto.

Il ds Giuntoli, dunque, sta sondando varie piste. Oltre alla difficile ipotesi Jovic del Real Madrid, spuntano due nuovi nomi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha puntato Azmoun, attaccante iraniano, in forza allo Zenit di San Pietroburgo, ha una valutazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Si tratta di un attaccante tecnico,di buona qualità, che in questa stagione ha già realizzato 14 re-ti in 29 partite giocate.

Non solo Azmoun, perché Giuntoli segue da mesi anche Alexander Sorloth, 24 anni,norvegese dal fisico possente,in gradi di assicurare parecchia forza negli ultimi 20 metri.Di proprietà del Crystal Palace, ma è in prestito al Trabzonspor. In Turchia si sta facendo apprezzare per le sue doti di marcatore: in 39 presenze stagionali ha realizzato 25 gol e in campionato non ha mai saltato una partita, finora.Una delle sue caratteristiche migliori, in area di rigore, è il gioco in elevazione: è alto 1,95centimetri e sa farsi valere anche palla a terra. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro.