Coronavirus. Salvemini: "In un mese 5.137 controlli e 175 multe"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 15 aprile 2020:

Iniziamo dal bollettino epidemiologico 1 solo caso positivo nella nostra Provincia che corrisponde ad un nuovo caso a Lecce città, al momento nel nostro capoluogo ci sono 58 positivi. Ieri è stata una giornata positiva perché si conferma l'andamento della curva epidemiologica che continua ad essere molto lenta e questo ovviamente grazie ai provvedimenti presi in merito al distanziamento sociale. Il conforto ci giunge anche dal dato legato ai posti di terapia intensiva attualmente occupati che scende al 18%. I numeri comunque ci dicono che ci vuole ancora del tempo per considerare superata la fase più acuta, al momento non possiamo permetterci di mollare.

Per quanto riguarda i controlli delle forze di polizia locale: ieri abbiamo controllato 243 autocertificazioni e sono state comminate 6 sanzioni a chi si muoveva senza giustificato motivo. Nell'ultimo mese ci sono state 5.137 autocertificazioni e sono state comminate 175 multe, mentre sono state verificate 2.744 attività commerciali e solo in 3 situazioni si è proceduto in sanzioni a carico dei titolari. Per il servizio della Protezione Civile sulle consegne agli anziani o a chi è sottoposto ad isolamento domiciliare: : ieri abbiamo effettuato 35 consegne di spesa a domicilio, 90 consegne di farmaci e risposto a 102 chiamate per richiesta di informazioni. I dati dell'ultimo mese ci dicono che abbiamo risposto a 753 chiamate in informazioni, abbiamo effettuato 807 consegne di farmaci e 342 di spese alimentari. Inoltre nella giornata di ieri abbiamo consegnato 50 pacchi alimentari, in questo caso attraverso le donazioni dei provati. Ieri abbiamo consegnato circa 200 buoni spesa e contiamo entro la fine di questa settimana di completare la consegna a tutti coloro che ne hanno diritto.

Si discute molto della Fase 2 e ieri ho avuto diverse chiamate dalla Regione Puglia, al momento è in corso un approfondimento circa altri provvedimenti. E' molto dibattuto il tema della stagione estiva, io come sindaco sono impegnato a capire come poter garantire alla nostra cittadinanza di poter andare al mare nelle spiagge liberi osservando le misure di distanziamento sociale. Mi sono confrontato con il professor Lopalco e nelle prossime ore scriverò al presidente della Regione Puglia delle indicazioni su come intendiamo procedere per poter usufruire appunto delle spiagge. Per quanto riguarda la scuola è praticamente certo che i nostri studenti non ci torneranno per quest'anno scolastico e si discute molto anche su come ritornare poi a settembre considerando il sovraffollamento delle aule, bisogna anche considerare che tanti non dispongono di un pc e non possono seguire le lezioni online.

Oggi nella sede della Protezione Civile ho ricevuto una comunità cinese che ha voluto consegnarci 28.000 mascherine di tipo chirurgico. E' un segno di forte legame alla comunità nella quale vivono da ormai tanti anni, sono orgoglioso di questa dimostrazione di coesione e di spirito civico che si riassume in questo gesto. Queste mascherine nelle prossime ore daremo conto di come verranno distribuite alla cittadinanza, abbiamo tutto l'interesse di metterle a disposizioni di chi ha più difficoltà di procurarsele, ma anche ad acquistarle a causa dei prezzi che sono saliti.