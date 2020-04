Coronavirus Italia: 165.155 casi e 21.645 morti. Bollettino 15 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 15 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 165.155 le persone che hanno contratto il Virus, 2.667 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 21.645 sono decedute con un incremento di 578 rispetto a 24 ore fa e 38.092 sono guarite (+962 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 105.418 (+1.127).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti i casi confermati di infetti da Coronavirus sono 615.895 con 26.185 morti dei quali ben 2.375 si sono registrati nelle ultime 24 ore, facendo registrare una nuova impennata. In Spagna diminuiscono leggermente i decessi, 573 nelle ultime 24 ore, ma c'è un nuovo balzo dei contagi: +3% che portano il totale a 177.633. I decessi totali, dall'inizio della Pandemia, sono 18.579. In Germania il totale dei contagiati è arrivato a 132.592 con 3.592 decessi. Il Governo tedesco intanto ha prorogato i controlli ai confini fino al 4 maggio, allo stesso modo la cancelliera Angela Merkel proporrà di prolungare le misure di divieto di contatto fino alla stessa data. In Francia triste record di morti in un giorni: 762 secondo l'ultimo aggiornamento che hanno fatto crescere il totale a 15.729, mentre i casi confermati di infetti sono 103.573. Intanto dopo l'annuncio di Macron sulla riapertura delle scuole l'11 maggio, il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei medici francesi ha dichiarato che "non ci sono spiegazioni mediche per riparire le scuole, questa decisione rivela un'assoluta mancanza di logia. Non riusciamo a comprendere questo annuncio, le scuole sono le prime ad essere state chiuse perché sappiamo che i ragazzi sono vettori potenziali dell'infezione anche senza svilupparla e poi perché sarebbe difficilissimo far rispettare le norme di distanziamento sociale". In Russia continua l'avanzata del virus: 3.388 nuovi casi in un giorno, nuovo, preoccupante, record. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è salito a 24.490 vasi con 198 morti(+28 nelle 24 ore), mentre le persone guarite fino ad ora sono 1.986. In Danimarca con 6.681 casi e 309 morti si riaprono nidi, scuole materne ed elementari dopo uno stop di un mese. La decisione è stata presa per aiutare le famiglie che in queste settimane hanno dovuto prendersi cura dei figli continuando comunque ad andare a lavoro. Alle scuole viene chiesto di rispettare determinate regole come quella di mantenere la distanza tra i bambini, alcuni istituti non riapriranno subito per poter mettere in campo le migliori strategie per far rispettare le misure. Intanto la chiusura di bar, ristoranti e altri luoghi di ritrovo andrà avanti almeno fino al 10 maggio. La Cina ha registrato 46 nuovi casi dei quali 36 sono importati e ben 10 sono interni, in particolare 8 si registrano nella provincia dell'Heilongjiang e 2 in quella del Guangdong. La Commissione sanitaria nazionale ha anche segnalato un nuovo decesso nell'Hubei che porta il totale a 3.352. Il totale di infetti è pari a 82.295 unità con un tasso di guarigione salito al 94,5%(77.816 guariti).

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.