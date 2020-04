Coloriamo il mondo a colori, la nuova idea di Vuolo e Benedetto

“Eravamo 4 amici al Bar che volevano cambiare il mondo”. Recitava così una nota canzone di Gino Paoli. Queste parole hanno ispirato una nuova iniziativa targata Antonio Vuolo (Abordocanpo) & Michele Benedetto (MentalWinner). Questo il testo della loro iniziativa:

"Noi tutti non possiamo cambiare il mondo, sopratutto in questo periodo così difficile, con tutte le nostre abitudini stravolte. Non possiamo cambiare il mondo (come sarebbe bello), ma possiamo regalare un sorriso ai bambini. La vita di tutti noi è inesorabilmente cambiata. Prima, tangibile, testimonianza di quanto accaduto sarà l'obbligo di indossare delle fastidiose “Mascherine". Dovranno indossarle, tra gli altri, i nostri figli in cui è riposta ogni speranza di rinascita e futuro dell'intera comunità. Ai nostri piccoli boys, al futuro della comunità santangiolese, vogliamo regalare un sorriso a colori. Con il supporto dell'azienda Arcigraphic di Battipaglia abbiamo disegnato delle mascherine su misura da bambino che riproducono il logo “Andrà tutto bene” prodotto Made in Italy certificato 100% cotone lavabile riutilizzabile. È nostra intenzione acquistarne almeno 2 per ogni bambino. Chiediamo pertanto, alla comunità intera un piccolo gesto di solidarietà, acquistando (se non già fatto) la famosa sciarpa “visiTIAMO il paese delle cantine Sant’Angelo le Fratte” il cui costo è sempre solo di 15 €. Coloriamo il mondo dei nostri bambini, regaliamo un sorriso a colori a questi piccoli campioni, coloriamo di gioia e speranza il futuro della nostra comunità. Adesso tocca a te! Prenota, prenota, prenota! NB: Le mascherine saranno consegnate Abordoporta entro il 3 di Maggio, Stay Home".