Asl Avellino, nove casi di Covid nella giornata di mercoledì

L’ASL di Avellino comunica che, su 187 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 9 tamponi, effettuati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, di cui:- 4 nel Comune di Ariano Irpino,- 2 nel Comune di Bonito,- 1 nel Comune di Paternopoli,- 1 nel Comune di Avellino,- 1 nel Comune di Mercogliano.Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. Si precisa che 6 dei tamponi risultati positivi si riferiscono a degenti del Centro Minerva di Ariano Irpino, già sottoposti in precedenza a primo tampone con risultato negativo (3 di Ariano Irpino, 2 di Bonito e 1 di Paternopoli). Di questi 4 degenti sono stati trasferiti nella giornata di oggi alla AORN “Moscati” di Avellino, 1 è stato trasferito al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, 1 risulta già ricoverato al “Frangipane”.