Serie A al sud? Inter e Milan si rifiutano

Ormai è chiaro: l'intenzione è sicuramente quella di ritornare in campo. Nel comunicato di ieri della FIGC veniva specificava la volontà di portare a termine la stagione, naturalmente in assoluta sicurezza. Il presidente Gravina ha anche avanzato l'ipotesi di svolgere le gare nelle zone meno colpite dal contagio.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, questa soluzione non trova d'accordo Inter e Milan che non vogliono rinunciare alle partite interne nel loro stadio considerando anche che spostarsi in un'altra città, porterebbe a difficoltà logistiche e ad un aumento dei costi.

Punto di vista comune anche all'Atalanta che, al momento, non ha preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare il "Gewiss Stadium". In questo contesto non è da escludere, però, un intervento di governo e regioni: qualora venisse imposto il divieto di giocare nelle zone maggiormente a rischio, le società sarebbero costrette ad adeguarsi.