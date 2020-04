Coronavirus-Salvemini: "La propagazione del virus è molto rallentata"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 16 aprile 2020:

Partiamo come sempre dal bollettino epidemiologico che da qualche giorno ci consegna notizie confortanti e incoraggianti: ieri solo 1 nuovo caso nella Provincia e nessuno nella città di Lecce. La propagazione del contagio si è fortemente rallentata nel territorio urbano, ma anche nella Provincia dove ci sono alcuni comuni che non hanno registrato alcun caso sin dall'inizio dell'emergenza. Questo andamento ha riverberi ampiamente positivi nella gestione ospedaliera: basti pensare che abbiamo solo il 22% dei posti letto di terapia intensiva occupati. Ricordo comunque che le misure di restrizione sono vigenti fino al 3 maggio, naturalmente tutti siamo proiettati nella previsione della Fase 2, ma è importante che non si trasferisca l'idea che tutto è di fatto risolto.

I controlli delle Forze dell'ordine sono sempre importanti e necessari: ieri controllate 224 autocertificazioni e per 3 di essi si è proceduto ad un'emanazione di una sanzione, visitate anche 32 attività commerciali con particolare attenzione a chi ha potuto riaprire e in nessuna di queste si è rilevata alcuna irregolarità. Ieri abbiamo saputo di un episodio in cui un anestesista era stato chiamato per un intervento di urgenza ed è stato fermato per un normale controllo di Polizia che ha rallentato il raggiungimento della clinica. Evidentemente non c'è stata un'adeguata valutazione della legittima necessità dello spostamento, questa mattina abbiamo personalmente chiamato il dottore per porgere le scuse a nome dell'Amministrazione comunale per quello che è stato un incidente di percorso al quale si può incorrere in un periodo di particolare stress per tutti. Si sbaglia, non siamo infallibili.

Per quanto riguarda il servizio della Protezione Civile rivolto a persone anziane e a chi è in quarantena: ieri 73 consegne di farmaci, 21 consegne di spesa alimentari e 105 risposte a richieste di informazioni. Consegnati ieri, dal centro di raccolta alimentare che si alimenta delle donazioni, 64 pacchi. Prosegue anche il lavoro per la consegna dei buoni spesa agli aventi diritto, ad oggi ne abbiamo consegnati 1.300 e confidiamo tra oggi e domani di chiudere questa prima fase e di comunicare successivamente come l'Amministrazione garantirà interventi di assistenza sociale da qui alle prossime settimane.

Come vi dicevo ieri ho inviato una lettera al Presidente Emiliano per quanto riguarda le modalità di andare nelle spiagge libere, chiaramente per quest'estate non sarà come eravamo abituati. Nella proposta ho indicato di sottoscrivere un patto con i titolari delle concessioni balneari, i quali all'interno dello stabilimento dovranno garantire il distanziamento di ombrelloni e sdraio. Chiediamo a loro di garantire il servizio di pulizia, di soccorso e di rispetto della distanza interpersonale nelle spiagge libere adiacenti, chiaramente tutto questo ha un costo in più per gli stessi ed è per questo che ho chiesto al presidente Emiliano di chiedere al Governo di prevedere per la sola stagione 2020 l'esonero dal pagamento del canone demaniale marittimo. Ovviamente è una proposta, purtroppo non è nell'autonomia del sindaco poterla garantire, qual'ora non dovesse essere accolta resta comunque fermo il problema di come poter andare al mare e utilizzare le spiagge libere in condizioni di sicurezza. Io come sindaco di una città che ha 22 km di costa sono preoccupato, preoccupazione che ha portato diversi sindaci ad esempio a chiudere parchi e cimiteri. Questa stessa situazione si determinerà dopo la chiusura del lockdown che non potrà essere un liberi tutti e ci imporrà di una prudenza nelle misure, si immagina addirittura di andare al mare con la mascherina, immaginate cosa vorrebbe dire.

Vi anticipo un'altra cosa su cui si dovrà fare un profondo ragionamento. Non si potrà purtroppo riaprire l'attività di pub e ristoranti all'aperto come fin'ora avvenuto perché ci sarà anche lì la necessità di garantire la distanza di sicurezza, anche su questo fronte dobbiamo individuare modalità che consentano la ripresa dell'attività economica, ma anche la tutela della salute pubblica.