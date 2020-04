Figc-Lnd Campania. Questo pomeriggio la diretta con Carmine Zigarelli

Calcio fermo a causa del coronavirus, campionati sospesi e squadre in attesa di conoscere il proprio futuro, situazione economica difficile e problemi che potrebbero avere ripercussioni future: questi e altri saranno gli argomenti della chiacchierata che questo pomeriggio faremo in videoconferenza con Carmine Zigarelli, presidente del comitato Figc-LND Campania. La videoconferenza sarà visibile su tutte le pagine Facebook di IamCalcio in Campania.

A porre le domande al numero uno del calcio dilettantistico regionale saranno Maurizio Morante e Valentino Nigro, redattori delle province di Benevento, Caserta e Avellino. La diretta comincerà alle ore 17: seguiteci numerosi!