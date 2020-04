Cinque sostituzioni a partita: Fifa e Ifab ci pensano

In attesa di sapere ufficialmente se e quando il campionato ricomincerà, FIFA e IFAB ci stanno seriamente pensando: portare a 5 le sostituzioni a partita. Una mossa per evitare di sfiancare oltremodo i calciatori, che si ritroveranno già in condizioni fisiche non ottimali.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe di replicare quanto già succede in Serie C: cinque cambi all'interno dei 90 minuti, ma sempre con tre slot, per non "spezzettare" troppo la partita. Questa sarebbe una modifica temporanea valida per questo di stagione, al massimo anche nella prossima se sarà compromessa a causa dell'emergenza Coronavirus.