Coronavirus Italia: 168.941 casi e 22.170 morti. Dati del 16 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 16 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 168.941 le persone che hanno contratto il Virus, 3.786 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 22.170 sono decedute con un incremento di 525 rispetto a 24 ore fa e 40.164 sono guarite (+2.072 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 106.607 (+1.189).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti ci sono 639.664 contagiati con 30.985 decessi. Nei prossimi bollettini americani verranno inclusi anche i probabili morti da coronavirus e si prevede quindi un sensibile aumento nel dato dei morti. Intanto arrivano preoccupanti notizie dal punto di vista occupazionale: gli americano senza posto di lavoro sono 22 milioni, un dato molto peggiore della crisi del 2009. Gli ultimi dati della Spagna parlano di 182.816 casi con un aumento rispetto al giorno prima di 5.183 unità, la cifra più alta fin dal 9 aprile. I decessi nell'ultimo giorno sono 551 che portano il totale a 19.130. Nuova risalita, per il secondo giorno consecutivo, dei contagi in Germania: 2.866 nuovi contagiati con 315 nuovi decessi. Come riferito dal Robert Kock Institute il totale ha raggiunto quota 130.450 casi con 3.569 decessi. Il Ministero della Salute ha comunicato comunque che la situazione negli ospedali resta assolutamente gestibile con 10.000 posti di terapia intensiva ancora disponibili. Non migliora la situazione nei Paesi Bassi dove nelle ultime 24 ore si registrano altri 1.061 nuovi casi positivi al Covid-19 e 181 nuovi decessi. Secondo quanto diffuso dall'Istituto di sanità pubblica olandese, i contagi complessivi sono 29.214 con 3.315 morti. In Belgio sono 34.809 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia, di queste 4.857 sono decedute. In particolare nelle ultime 24 ore i morti sono stati 417, il numero conta sia le persone ospedalizzate e dalle quali si ha la certezza del contagia, sia quelle 'sospette' per le quali non è stato effettuato il test in quanto non erano in ospedale. Nel Regno Unito superati i centomila casi: per essere precisi sono 103.093 i cittadini britannici risultati positivi al Coronavirus, attualmente i test effettuati sono 327.000. Per quanto riguarda i decessi se ne registrano 861 nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 13.729. In Cina 46 nuovi casi dei quali 34 sono importati, mentre 12 sono interni. Nei casi interni se ne registrano 3 nella capitale Pechino e altri quattro nella provincia dell'Heilongjiang. I contagi totali sono saliti a 82.341 unità con 3.342 decessi e 77.892 persone guarite(tasso guarigione pari al 94,59%). In Giappone i casi accertati sono 9.441 con 192 morti. In particolare nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 548 casi, anche a causa di questi numeri il premier Shinzo Abe ha deciso di estendere lo stato d'emergenza a tutto il Paese nel tentativo di contenere il più possibile la diffusione del virus(in precedenza lo stato d'emergenza era stato richiesto solo per Tokyo, Osaka e altre 5 prefetture). In Russia continua l'aumento di nuovi casi giorno dopo giorno: altri 3.448 contagiati nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato fino ad oggi. Il totale è così salito a 27.938 infetti. Le vittime a causa del Covid-19 sono 232 con un incremento rispetto al giorno precedente di 34 decessi. L'epicentro resta sempre la capitale Mosca che ha 16.146 casi(+1.370 nelle ultime 24 ore). Il bilancio giornaliero dell'Iran segnala 1.606 nuovi contagi da coronavirus che porta il bilancio totale del paese a quota 77.995 infetti. Si registrano, inoltre, 92 nuovi decessi che portano il conteggio totale a 4.869 vittime del virus.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.